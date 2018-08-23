В Ростовской области при раскопках нашли бронеукрытие времен ВОВ



В Ростовской области при раскопках нашли бронеукрытие чекистов времен ВОВ. Об этом 25 августа сообщили в поисковом объединении «Миус-фронт».



Убежище было сделано из бронелистов и служило для стрельбы из станковых и ручных пулеметов. Добровольцы отмечают, что в том месте в 1942 году стояла 9-я дивизия НКВД. Чекисты защищали донскую столицу от нападения немецкой армии СС «Викинг».



- Вероятно, пулеметчики до сих пор находятся в засыпанной землей огневой точке, - рассказали в объединении. - Возможно, нам удастся обнаружить погибших бойцов, которые обороняли свою бронированную позицию.



В настоящее время на месте обнаружения укрытия работают саперы. Они ищут там взрывоопасные предметы.