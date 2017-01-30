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В Ростовской области предлагают увеличить штрафы за отсутствие указателей на домах

В Ростовской области предлагают увеличить штрафы за отсутствие указателей на домах

В Ростовской области предлагают увеличить штрафы за отсутствие указателей с названием улиц и номеров домов на зданиях. Ужесточить наказание также предлагается за загрязнение домашними питомцами мест общего пользования в многоквартирных домах и общественных местах.

Соответствующая инициатива появилась на сайте донского Законодательного Собрания. С предложениями по изменению областного закона «Об административных правонарушениях» выступила инициативная группа из города Миллерово, возглавляемая бывшим главой Волошинского сельского поселения Василием Кугутом.

Согласно существующим правилам благоустройства, принятых в муниципалитетах области, собственники обязаны размещать знаки адресации на зданиях и сооружениях. Однако, отмечают авторы инициативы, за соблюдением этого правила никто не следит.
- По нашему мнению, целесообразно выделить это правонарушение в отдельную статью, устанавливающую административную ответственность за нарушение правил размещения и содержания знаков адресации, чтобы любой житель Ростовской области понимал, за что конкретно установлена административная ответственность, - говорится в законодательном предложении. - Кроме того, в ней надо установить предупреждение как меру наказания за данное правонарушение, а размеры штрафов – ужесточить по сравнению с теми, которые сейчас закреплены в Областном законе «Об административных правонарушениях».

В настоящее время за нарушение правил благоустройства предусмотрен штраф в размере от 200 до 2000 рублей на граждан, на должностных лиц – от 5000 до 20000 рублей, на юридических лиц – от 20000 до 50000 рублей.

Кроме того, инициаторы изменений предлагают ввести в областной закон специальную статью, устанавливающую повышенные размеры административных штрафов для владельцев питомцев за загрязнение домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах и общественных местах.

Чтобы предложение стало законопроектом, инициативе необходимо набрать 20 тысяч голосов. Проголосовать за предложение по внесению изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» можно на сайте Законодательного собрания с 30 января по 31 марта включительно. Если это предложение наберет необходимое количество голосов, то донские парламентарии разработают соответствующий законопроект и будут принимать решение по его принятию.

На данный момент предложение поддержали 67 человек.

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