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В Ростовской области пожарные автомобили выстроились на площади в цифры «01»

В Ростовской области пожарные автомобили выстроились на площади в цифры «01»
В Новочеркасске Ростовской области пожарные автомобили выстроились на площади Ермака в цифры «01». Акция прошла вечером 8 декабря. О мероприятии рассказал DonDay Новочеркасск.

Сообщается, что флешмоб посвятили вопросам пожарной безопасности. Девять пожарных и 50 гражданских машин устроили автопробег по районам города. В это время организаторы и участники с помощью громкой связи рассказали о правильных действиях во время пожара.
После автопробега пожарные машины выстроились в цифры «01», гражданские – в кольцо вокруг них. При этом благодаря включенным фарам фигура подсвечивалась.

Отмечается, что мероприятие также включило показательные выступления новочеркасских спасателей.

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