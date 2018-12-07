В Ростовской области пожарные автомобили выстроились на площади в цифры «01»



В Новочеркасске Ростовской области пожарные автомобили выстроились на площади Ермака в цифры «01». Акция прошла вечером 8 декабря. О мероприятии рассказал DonDay Новочеркасск.



Сообщается, что флешмоб посвятили вопросам пожарной безопасности. Девять пожарных и 50 гражданских машин устроили автопробег по районам города. В это время организаторы и участники с помощью громкой связи рассказали о правильных действиях во время пожара.

После автопробега пожарные машины выстроились в цифры «01», гражданские – в кольцо вокруг них. При этом благодаря включенным фарам фигура подсвечивалась.



Отмечается, что мероприятие также включило показательные выступления новочеркасских спасателей.