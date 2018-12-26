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В Ростовской области появился памятник советскому актеру Павлу Луспекаеву

В Ростовской области появился памятник советскому актеру Павлу Луспекаеву
В селе Большие Салы появился памятник советскому актеру Павлу Луспекаеву. Средства на скульптуру собрали неравнодушные жители.
Инициаторами создания памятника стали скрипач Александр Лотошников и доктор Георгий Бакдыков. По словам Александра, идея родилась еще восемь лет назад.

– Многие захотели помочь нам в создании памятника. Павел Луспекаев здесь родился и вырос. Мы гордимся нашим земляком, – прокомментировал Александр.

Павел Луспекаев является заслуженным артистом РСФСР. Одна из его главных ролей – Верещагин в «Белом солнце пустыни».

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