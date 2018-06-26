В Ростовской области появился котенок с пятью ушами



В Волгодонске местная жительница нашла котенка с пятью ушами на улице Ленина в начале июня.

Людмила обнаружила малыша, когда возвращалась домой. Она услышала громкое мяуканье и присмотрелась: перед ней сидел маленький котенок. На первый взгляд, это была обычная полуторамесячная кошечка, и Людмила решила забрать ее домой.



Дома, когда женщина начала купать нового питомца, она нашла у котенка три лишних ушка:



– Два находились в раковинах обычных ушей и одно — на щеке. Таких уникальных котят называют «инопланетянами», – рассказывает Людмила. – Котенку дали имя Джина. Животное здоровое и активное, быстро прижилось в новой семье, а одна из кошек Людмилы взяла Джину под свою опеку. У женщины уже есть три своих питомца, Джина и ее «няня» находятся на передержке и ищут заботливого хозяина.



По мнению ветеринаров, причиной отклонения могла стать неправильная вязка. Такой котенок мог родиться у животных, которые являются близкими родственниками, или это могло произойти при скрещивании определенных пород.