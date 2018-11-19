Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области появились еще два объекта культурного наследия

В Ростовской области появились еще два объекта культурного наследия
В Ростовской области появились еще два объекта культурного наследия. Особый статус получили исторические здания в Азове и Новочеркасске.

Согласно постановлению правительства охраняемым памятником признали первую в Азове электростанцию. Она начала работу еще в 1913 году. Кроме того, такой же статус получило здание бывшего духовного училища в Новочеркасске. Особняк построили в середине 19-го века.

Теперь в границах электростанции и особняка нельзя строить сооружения, магистрали, развязки. На этой территории также запрещена прокладка инженерных коммуникаций.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.