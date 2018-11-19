В Ростовской области появились еще два объекта культурного наследия



В Ростовской области появились еще два объекта культурного наследия. Особый статус получили исторические здания в Азове и Новочеркасске.



Согласно постановлению правительства охраняемым памятником признали первую в Азове электростанцию. Она начала работу еще в 1913 году. Кроме того, такой же статус получило здание бывшего духовного училища в Новочеркасске. Особняк построили в середине 19-го века.



Теперь в границах электростанции и особняка нельзя строить сооружения, магистрали, развязки. На этой территории также запрещена прокладка инженерных коммуникаций.