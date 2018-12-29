В Ростовской области потратят 280 млн на дорожную разметку



Правительство Ростовской области потратит 280 миллионов рублей на разметку дорог. Такая информация размещена на сайте госзакупок.



Следуя условиям контракта, подрядчик должен сначала выполнить разметку краской, затем – термопластиком. Работы по нанесению краски пройдут в два этапа. Первый планируется провести с момента заключения договора по 31 мая 2019 года. Второй – с 1 сентября по 31 октября 2019 года.



Термопластик должен появиться на дорожном полотне до 30 июня. Комплексную схему организации дорожного движения надо провести до 31 августа. Возможно досрочное выполнение задания.



Средства выделят из бюджета Ростовской области. Заявки можно было подать до 29 декабря. Аукцион пройдет 9 января.