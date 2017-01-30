В Ростовской области постояльцы приюта оказались без крыши над головой





В Ростовской области срочно требуется помощь приюту временного размещения «Матронушка». Постояльцы приюта осталась без крыши над головой. Общий дом они были вынуждены покинуть из-за его аварийного состояния.

- Наше здание стремительно разрушаться, люди срочно эвакуированы, здание отключено от газопровода, признано непригодным для проживания, - рассказала руководитель приюта Ольга Пивоварова. - Стариков и инвалидов разместили в отделениях сестринского ухода, женщин с детьми по съемным квартирам.



Волгодонская Епархия предоставила приюту здание Иверского прихода в поселке Шолоховский, но там необходимо срочно сделать ремонт. Построить межкомнатные перегородки, оборудовать душевую и туалет, провести электричество (оно есть не во всех помещениях), поставить розетки и выключатели, провести противопожарное оборудование, оборудовать пять комнат раковинам, отремонтировать пищеблок и окна или поставить 12 новых, провести отопление, все зашпаклевать и покрасить, облагородить территорию. А также купить пять дверей-купе.

- Многое у нас есть из оборудования, мы перевозим его из старого здания. Газовое оборудование можно будет забрать после полного расчета по договору, это 160 тысяч за газ и транспортировку газа, оплатить за электроэнергию за январь, - поясняет организатор центра. - Нужны волонтеры по ремонту. Нужны отделочные материалы.







Приют в посёлке Коксовом существует уже несколько лет. Сегодня в нём проживает 71 человек, 39 из них – дети.

Изначально он задумывался как пристанище для беременных девушек или женщин с детьми, оказавшихся в сложной ситуации. Однако со временем сюда стали принимать всех, инвалидов и одиноких стариков, тех, кому больше некуда идти. Существует приют за счёт грантов, которые выигрывает его создатель – Ольга Пивоварова и пожертвований благотворителей. В настоящее время организации снова нужна помощь.



В новом благоустроенном здании планируется не только расселить постояльцев, но и реализовать проекты по самофинансированию. Например, открыть пекарню, благотворительный магазин, различные мастерские, в которых также смогли бы работать и местные жители.



Подробную информацию о том, какая помощь необходима приюту, можно найти на сайте организации http://матронушка61.рф/pomoc.