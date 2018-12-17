В Ростовской области поисковики обнаружили редкий штык-нож



Старинный японский штык -нож обнаружили поисковики в Ростовской области. Редкий экспонат удалось найти объединению «Миус-Фронт» в Мясниковском районе.



Специалисты уже неделю работают на оборонительных рубежах Миус-Фронта. За это время они обнаружили несколько штыков. Среди них оказался и очень редкий и интересный экземпляр — штык от устаревшей японской винтовки «Арисака». К моменту своего участия в сражении оружию уже было около 40 лет.



Он не в очень хорошем состоянии. Возможно, бойцы взяли его в музее. Это связано, скорее всего, с тем, что ополченцам во время боев не хватало оружия, - рассказал Андрей Кудряков, руководитель «Миус-Фронта».



Также во время раскопок были найдены останки солдата. Рядом с павшим лежал котелок с его фамилией. Её пока не получается прочитать. Специалистам ещё предстоит расшифровать надпись.

