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В Ростовской области поисковики обнаружили редкий штык-нож

В Ростовской области поисковики обнаружили редкий штык-нож
Старинный японский штык -нож обнаружили поисковики в Ростовской области. Редкий экспонат удалось найти объединению «Миус-Фронт» в Мясниковском районе.

Специалисты уже неделю работают на оборонительных рубежах Миус-Фронта. За это время они обнаружили несколько штыков. Среди них оказался и очень редкий и интересный экземпляр — штык от устаревшей японской винтовки «Арисака». К моменту своего участия в сражении оружию уже было около 40 лет.

Он не в очень хорошем состоянии. Возможно, бойцы взяли его в музее. Это связано, скорее всего, с тем, что ополченцам во время боев не хватало оружия, - рассказал Андрей Кудряков, руководитель «Миус-Фронта».

Также во время раскопок были найдены останки солдата. Рядом с павшим лежал котелок с его фамилией. Её пока не получается прочитать. Специалистам ещё предстоит расшифровать надпись.
В Ростовской области поисковики обнаружили редкий штык-нож

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