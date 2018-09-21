В Ростовской области похолодает до +2 градусов



Фото: Tvsamara.ru

Жителей Ростовской области ожидает похолодание до +2 градусов ночью и +14 - днём.



По данным Ростовского гидрометцентра, в станице Казанской, посёлке Чертково и городе Миллерово температура ночью опустится до +3...+2 градусов. В других районах температура будет немного выше - +7...+10 градусов. Днём в среднем по области столбики термометра поднимутся до +18...+20 градусов.



В понедельник, 24 сентября, на Дону воздух прогреется до +22 градусов. Будет облачно с прояснениями. Во вторник, 25 сентября, температура днём опустится до +17 градусов. Ночью же ожидается дождь. В течение дня так же могут быть осадки.



В среду, 26 сентября, станет еще холоднее - +15 градусов днём. Будет облачно, но без дождя. Ночью температура опустится до +6 градусов.



В четверг, 27 сентября, термометр покажет +17 градусов. Во второй половине недели осадков не прогнозируется.