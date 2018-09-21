В Ростовской области подвели итоги работы по обеспечению безопасности дорожного движения



Фото: autoflesh.ru

В Ростове-на-Дону прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве Ростовской области. В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Владимир Крупин, представители муниципалитетов, правоохранительных органов, руководители дорожных организаций.



В ходе мероприятия были рассмотрены такие вопросы, как организация перевозок школьников, соблюдение режима труда и отдыха водителей, а также формирование законопослушного поведения на дороге.



Замгубернатора Владимир Крупин отметил важность всех вопросов, затронутых в ходе заседания. От безопасности дорожного движения зависит жизнь и здоровье жителей Ростовской области. Так, с января по август этого года произошло около 2500 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий 340 человек скончались, свыше 3 тысяч пострадали.

– Количество погибших в результате ДТП снизилось на 1,7% по сравнению с показателями прошлого года, раненных стало меньше на 14,7 %. Нам удалось достичь хороших результатов, однако нам все равно предстоит выполнить большую работу, – отметил Владимир Крупин.



Один из главных вопросов обсуждения был посвящен организации безопасных перевозок школьников. В текущем году обеспечен подвоз учащихся к 558 образовательным учреждениям, а также к местам спортивных и культурно-массовых мероприятий. В преддверии нового учебного года власти закупили еще 922 автобуса. Теперь на специальном общественном транспорте добраться до школы могут 37 тысяч учащихся из 53 районов области.



Безопасность перевозок школьников постоянно контролируют. В 2018 году Южное управление автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта провело проверку 92 школьных маршрутов общей протяженностью свыше тысячи километров. В результате было обнаружено 486 несоответствий. Кроме того, проведено 97 надзорных мероприятий в образовательных организациях, которые организовывают подвоз учащихся. В итоге было выявлено 524 нарушения.

– По результатам рейдовых мероприятий зафиксировано 388 несоответствий, вынесено 243 постановления о привлечении к ответственности виновных. Сумма штрафов составила свыше 1,3 миллионов рублей, – рассказал начальник Южного управления госавтонадзора Игорь Высоцкий.



Он добавил, что в этом году вступили в силу изменения федерального закона об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика. Теперь под его действие попадают и школы, которые занимаются подвозом детей. Поправки обеспечат возмещение ущерба пострадавшим в случае ДТП.



Кроме того, на заседании поговорили об итогах контрольно-надзорной деятельности за соблюдением режима труда и отдыха водителей. Так, за 2018 год зафиксировано 6028 нарушений, по каждому из которых вынесены представления. Среди несоответствий выявлены такие, как сокращение отдыха водителей и превышение времени рабочей смены.



В ходе собрания участники обсудили разработку комплексных схем организации дорожного движения и программ по законопослушному поведению водителей. Эти меры позволят увеличить безопасность и пропускную способность транспортной сети. Комплексные схемы разработаны в 16 муниципальных образованиях. Кроме того, органы местного самоуправления должны создать систему профилактических мер по формированию законопослушного поведения на дороге. В соответствии с поручением президента Владимира Путина, эти задачи должны быть реализованы в декабре 2018 года.