В Ростовской области подорожали морковь, лук и куриное мясо



В Ростовской области изменилась стоимость минимальной продуктовой корзины. Информацию об изменении цен в период с 18 по 25 июня опубликовал Ростовстат.



Согласно ведомству больше всего подорожала морковь – на 9%. Сейчас овощ стоит около 47 рублей. На втором месте лук репчатый: подорожание составило 3,2%, продукт можно купить за 26 рублей. За куриное мясо придется выложить около 257 рублей – цена выросла на 2%.



При этом часть продуктовой корзины подешевела. Так, стоимость белокочанной капусты снизилась на 3,9%, средняя цена за килограмм – 30 рублей. Куриные яйца стали на 1,7% дешевле, сейчас они стоят около 48 рублей. Кроме того, на 1,2% снизилась цена на картофель. Его средняя цена составляет примерно 31 рубль за килограмм.



Изменения не затронули стоимость подсолнечного масла, килограмм которого стоит примерно 428 рублей.