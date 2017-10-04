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В Ростовской области подорожал бензин

В Ростовской области подорожал бензин
В Ростовской области выросла цена на бензин. Очередное подорожание произошло в начале октября.

В среднем стоимость топлива повысилась на 10 копеек. По данным статистики, литр Аи-95 в донском регионе можно купить за 41,4 руб., тогда как ещё в прошлом месяце он стоил 41,3 рубля. Цена Аи-92 выросла до 38,2 руб., Аи-98 - до 45,6 руб. Стоимость дизельного топлива составляет 37,1 руб.

Отметим, что среди субъектов ЮФО Ростовская область входит в число самых дорогих по цене на бензин, впереди только Волгоградская область и Крым. В то же время на Дону самое дешёвое дизельное топливо по ЮФО.

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