В Ростовской области первые 12 осужденных вышли на свободу после сокращения срока наказания



Фото: Nashchelyabinsk.ru



Из исправительных колоний Ростовской области вышли первые 12 осужденных, которым пересчитали сроки отбывания наказания в связи с новым законом. Документ внёс поправки в систему исчисления времени отбывания наказания. Закон приняли 3 июля.



Ещё 39 осужденным в донском регионе уменьшили сроки лишения свободы.

- На сегодняшний день положения нового закона могут быть применены более чем к 2 000 осужденным, отбывающим наказание в исправительных учреждениях Ростовской области, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН Ростовской области. - Для приведения приговора в соответствие с вышеуказанным законом в суды уже направлены материалы в отношении 2 017 осужденных.



В настоящее время во всех исправительных учреждениях Дона идёт работа по направлению ходатайств осужденных либо представлений учреждений о пересчете сроков приговора в суды. Окончательное решение по пересчёту сроков принимает только суд.



В ГУФСИН добавили, что новые положения закона подлежат исполнению в течение трёх месяцев в отношении отбывающих наказание в воспитательной колонии и колонии-поселении. На исполнение закона в отношении осужденных, отбывающих наказание в колонии общего режима, отбывающих наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, принудительных работ, отводится шесть месяцев.



Напомним, ранее всё время, которое арестованный провел в СИЗО до приговора, засчитывалось в срок назначенного наказания. Действовало правило «один к одному». То есть, если осужденный получил 5 лет и при этом находился под стражей до суда шесть месяцев, то ему фактически оставалось отбыть в колонии только 4 года 6 месяцев. При этом вид колонии значения не имел.



Теперь, если осужденного направят в колонию общего режима, день в СИЗО ему засчитают за полтора дня колонии. Год, проведенный под арестом в процессе суда и следствия, засчитают за полтора года. Таким образом, реально человек выйдет на полгода раньше, чем назначил суд.



Закон имеет обратную силу, поэтому у тех, кто уже получил срок, есть шанс выйти на свободу раньше.