В Ростовской области перед судом предстал мужчина, душивший и ударивший следователя



В Зерноградском районе Ростовской области перед судом предстал мужчина, который ударил и душил следователя. Гончарова обвиняли в угрозе или насильственных действия в связи с правосудием.



Суд установил, что в декабре 2017 года подсудимый подозревался в краже. Следователь задавал ему вопросы, связанные с преступлением. После допроса Гончаров напал на сотрудника. Сначала он ударил человека, затем начал душить, угрожая при этом убийством.



В результате следователь получил закрытую черепно-мозговую травму.



Решением суда Гончарова признали виновным в совершении преступления. Его приговорили к шести годам колонии.