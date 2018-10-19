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В Ростовской области перед судом предстал мужчина, душивший и ударивший следователя

В Ростовской области перед судом предстал мужчина, душивший и ударивший следователя
В Зерноградском районе Ростовской области перед судом предстал мужчина, который ударил и душил следователя. Гончарова обвиняли в угрозе или насильственных действия в связи с правосудием.

Суд установил, что в декабре 2017 года подсудимый подозревался в краже. Следователь задавал ему вопросы, связанные с преступлением. После допроса Гончаров напал на сотрудника. Сначала он ударил человека, затем начал душить, угрожая при этом убийством.

В результате следователь получил закрытую черепно-мозговую травму.

Решением суда Гончарова признали виновным в совершении преступления. Его приговорили к шести годам колонии.

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