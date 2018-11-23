В Ростовской области пенсионер приютил в своей квартире 20 кошек и собаку



Житель Донецка, страстный любитель кошек, который год отравляет жизнь своим соседям. В его квартире нашли приют десятки животных. Это сразу становится понятно, как только заходишь в подъезд. Запах резко бьёт в нос и сражает наповал.



О квартире в одном из домов квартала Ляховича давно ходит слава. Хозяин сам разносит её вместе с запахом. По словам жильцов, как только мужчина пройдёт по подъезду, воздух наполняется едким запахом аммиака. Даже продавец в ближайшем магазине рассказывает, что помещение приходится подолгу проветривать после посещения кошколюба.



Пенсионер обладает большим сердцем и не может пройти мимо бездомного кота. За это его, конечно, никто не винит. Но только вот в квартире скопилось уже около двух десятков хвостов, и там царит полная антисанитария.

Точное количество животных назвать трудно, потому что кошколюб никого не пускает через порог. Да и желающих прийти в гости не особо много: и в квартире, и на лестничной площадке стоит зловоние, а на полу можно нарваться на фекальную мину. Более того, с недавних пор в «приюте» появилась собака.



Уже много лет соседи пытаются вразумить пенсионера навести порядок в квартире, но всё бесполезно. Дончанин резко реагирует на любую критику, и до сих пор ни у кого из соседей найти с ним общий язык не получилось.



- Пока с ним до первого этажа спустишься или до третьего поднимешься, вся одежда пропитается кошачьим запахом, - возмущённо рассказывает пожилая соседка. – Животные целыми днями сидят в квартире и испражняются там же. А летом он додумался вытянуть на балкон старый матрац, так к нашему дому вообще невозможно было подойти – настолько сильно ощущался запах.



Если мужчина открывает форточку, то жители других квартир судорожно захлопывают окна, так как в их комнаты тут же влетает смрад. Помимо прочего, в неблагополучной квартире завелись тараканы, которые быстро расползлись по всему дому. А, как известно, если эти насекомые расплодились, то избавиться от них крайне сложно.



- Мы хотим жить спокойно, - чуть ли не со слезами говорят соседи. - Пусть у него весь этот зоопарк живёт и дальше, но только он за ним должен ухаживать, чтобы запаха не было, чтобы мы все не страдали от животных.



В законодательстве не предусмотрены акты, которые бы регламентировали количество усов и хвостов, проживающих в квартире. То есть в жилище может находиться неограниченное количество котов, собак, страусов и прочей живности. Однако, что очень важно, хозяин питомцев должен надлежаще ухаживать за ними, кормить, выгуливать, прививать и лечить. Самое главное, что питомник не должен причинять неудобства соседям.



Намучившись с дедушкой, соседи составили коллективную жалобу в администрацию. На днях в муниципальной инспекции сообщили, что мужчина вывез свой зверинец на дачу, а дома оставил только трёх кошек.