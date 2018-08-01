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В Ростовской области ожидается ветреная и дождливая погода

В Ростовской области ожидается ветреная и дождливая погода

В ближайшие дни на Дону похолодает, ожидается дождь с грозой и усиление порывов ветра. Об этом сообщает Ростовский Гидрометцентр.

В пятницу, 3 августа, днём в Ростовской области от +26 до + 31 градуса. Ночью температура опустится до +20…+23. В некоторых районах прогнозируется небольшой дождь, кое-где возможен ливень. Ожидается облачная погода с прояснениями, а также усиление ветра. Его порывы могут достигнуть 18 метров в секунду.

На выходных на Дону ожидаются кратковременные дожди и небольшое снижение температуры.

В Ростове в субботу, 4 августа, облачно с прояснениями. Днём +29…+30 градусов, ночью +19…+21. В воскресенье погода в донской столице будет ясной и солнечной, днём до +31.

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