В Ростовской области открылся новый филиал «Первой экспедиционной компании»





В Ростовской области открылся филиал одного из крупнейших российских грузоперевозчиков - «Первой экспедиционной компании» («ПЭК»). Представительство оператора появилось в Новочеркасске.



Всего в 2017 году транспортная компания «ПЭК» открыла филиалы в восьми российских городах. Кроме Новочеркасска, представительства появились в трех городах Московской области - Железнодорожном, Коломне, Электростали, а также в Магадане, Петропавловске-Камчатском, Владикавказе (Республика Северная Осетия-Алания), Рубцовске (Алтайский край). Дополнительные отделения начали работу в Челябинске, Красноярске и Санкт-Петербурге.



В компании отмечают, что потребности рынка постоянно растут, увеличиваются объемы перевозимых грузов. Новые филиалы и представительства позволяют не просто доставлять больше грузов, но и существенно сокращают время их доставки до адресата. Чтобы удовлетворять требования заказчиков, в течение года «ПЭК» последовательно увеличивала собственный автопарк. С начала 2017-го логистическая компания закупила 100 большегрузов, основную часть которых составляют автомобили Mercedes-Benz Actros, и более 300 средне- и малотоннажных машин ГАЗ и Iveco. В ближайших планах - увеличение количества транспорта в два раза.



Сроки доставки грузов сократились внутри всей филиальной сети. По ряду направлений экономия времени составляет до пяти суток. На Урале и в Поволжье благодаря новой услуге экспресс-доставки транспортировка грузов между городами этих регионов теперь осуществляется в течение суток.



В прошлом году улучшились показатели логистического сервиса для интернет-магазинов «ПЭК: Easy Way». Радиус доставки в формате «на следующий день» из Москвы и Санкт-Петербурга в другие города был увеличен с 300 до 500 километров.

Деятельность «ПЭК» высоко оценили и эксперты отрасли. Оператор возглавил «Золотую сотню» лучших грузоперевозчиков на российском рынке.

- На протяжении всего 2017 года мы продолжали улучшать бизнес-процессы и расширяли филиальную сеть, – говорит директор департамента филиальной сети «ПЭК» Игорь Евсеев. – В 2018 году планируем открыть представительства еще в 25 российских городах: Серпухове, Орехово-Зуево, Щелково, Мытищах, Королеве, Нефтеюганске, Ангарске, Находке и других населенных пунктах России. В феврале мы уже открыли филиалы в Химках и Люберцах. Таким образом, в московском регионе компания имеет уже семь представительств. Всего же филиальная сеть «ПЭК» на территории России и Казахстана насчитывает 134 города.



Справка о компании



«ПЭК» («Первая экспедиционная компания») создана в 2001 году. На сегодняшний день является одним из крупнейших российских грузоперевозчиков, специализируется на перевозке сборных грузов. Транспортировка осуществляется авто- и авиатранспортом по всей территории России (включая Крым) и Казахстан. C 2014 года открыто направление доставки грузов с территории КНР.



Транспортом компании можно отправить как небольшие корреспонденции весом несколько килограммов, так и грузы до 20 тонн. Ежемесячно услугами «ПЭК» пользуются более 300 тысяч клиентов: производственные и дистрибьюторские компании, федеральные и региональные торговые сети, интернет-магазины и физлица.



Компания «ПЭК» (www.pecom.ru) — эксперт в логистике.