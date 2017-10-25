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В Ростовской области осужденному в колонию пытались передать сим-карты в куске сала

В Ростовской области осужденному в колонию пытались передать сим-карты в куске сала
В Ростовской области заключенному пытались передать в исправительную колонию три сим-карты в куске сала.

37-летний житель Батайска передал одному из отбывающих наказание в ИК-14 в Новочеркасске запрещенные предметы. В куске сала, упакованном в заводскую вакуумную упаковку, сотрудники режимного учреждения нашли три сим-карты.
- На мужчину составлен протокол об административном нарушении, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Ростовской области. - Собранный материал будет направлен в мировой суд города Новочеркасска.

В Ростовской области осужденному в колонию пытались передать сим-карты в куске сала

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