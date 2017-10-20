В Ростовской области осудят заместителя главы Администрации за предоставление сироте аварийного жилья



В Ростовской области осудят заместителя главы Администрации за предоставление сироте аварийного жилья. Чиновника обвиняют по статье «Превышение должностных полномочий».



По версии следствия, обвиняемый находился во главе комиссии по признанию помещения жилым. Ими была принята пригодной для жилья квартира, не соответствующая никаким нормам. Ее передали в собственность ребенку-сироте.



- Уголовное дело направлено в Обливский районный суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе Прокуратуры Ростовской области.