В Ростовской области осудили врача за смерть новорожденного



В Чертковском районе Ростовской области за смерть новорожденного ребёнка осудили врача.



По версии следствия, в ночь на 28 июля 2017 года врач-гинеколог районной больницы вовремя не принял решение о кесаревом сечении, в результате чего малыш родился в состоянии асфиксии. Это привело к смерти новорожденного.

- В отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в прокуратуре Ростовской области.



Суд приговорил медицинского работника к одному году и шести месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок восемь месяцев.