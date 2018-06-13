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В Ростовской области осудили врача за смерть новорожденного

В Ростовской области осудили врача за смерть новорожденного
В Чертковском районе Ростовской области за смерть новорожденного ребёнка осудили врача.

По версии следствия, в ночь на 28 июля 2017 года врач-гинеколог районной больницы вовремя не принял решение о кесаревом сечении, в результате чего малыш родился в состоянии асфиксии. Это привело к смерти новорожденного.
- В отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Суд приговорил медицинского работника к одному году и шести месяцам ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на срок восемь месяцев.

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