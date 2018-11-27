В Ростовской области осудили водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП



Орловский районный суд вынес приговор водителю, который спровоцировал смертельное ДТП. Лазарева обвиняли по статье «Нарушение правил ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».



Трагедия произошла 1 мая на трассе Волочаевский – Сан-Маныч. Водитель «Лады-2110» превысил скорость. В результате он не смог справиться с управлением на повороте. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В страшной аварии погибла жена подсудимого.



Орловский суд признал Лазарева виновным в совершении преступления. Его приговорили к шести месяцам лишения свободы условно.