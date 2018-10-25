В Ростовской области осудили водителя грузовика, по вине которого погибла женщина



В Миллеровском районном суде огласили приговор водителю грузовика, по вине кототорого произошло смертельное ДТП. Дауду Кулибали обвиняли в нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.



Известно, что водитель большегруза «Ивеко» двигался по трассе М-4 «Дон» в направлении Москвы. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «ВАЗ-11383». В лобовом столкновении автомобилей погибла женщина, которая находилась за рулем ВАЗа.



Дауду Кулибали признали виновным в совершении преступления. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.