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В Ростовской области осудили водителя грузовика, по вине которого погибла женщина

В Ростовской области осудили водителя грузовика, по вине которого погибла женщина
В Миллеровском районном суде огласили приговор водителю грузовика, по вине кототорого произошло смертельное ДТП. Дауду Кулибали обвиняли в нарушении правил ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Известно, что водитель большегруза «Ивеко» двигался по трассе М-4 «Дон» в направлении Москвы. Машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с «ВАЗ-11383». В лобовом столкновении автомобилей погибла женщина, которая находилась за рулем ВАЗа.

Дауду Кулибали признали виновным в совершении преступления. Его приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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