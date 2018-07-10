В Ростовской области осудили владелицу публичного дома, который она выдавала за массажный салон



В Ростовской области осудили владелицу публичного дома, который она выдавала за массажный салон. Женщину признали виновной по статье УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией и организация занятия проституцией».



Как установил суд, таганроженка приобрела помещение. В нем она принимала клиентов под видом массажного салона. На самом же деле четыре нанятых ею девушки оказывали услуги интимного характера мужчинам.



Через год подсудимая приобрела дополнительные помещения, организовала в «салоне» работу бара, администрации и охраны. А после была задержана.



- Приговором суда она признана виновной, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области. - Ей назначено наказание в виде 1 года 1 месяца лишения свободы условно.