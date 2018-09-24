В Ростовской области осудили мужчину, укусившего инспектора ДПС



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В Ростовской области суд вынес приговор мужчине, укусившему инспектора ДПС. Хулигану придётся заплатить крупный штраф.



Инцидент произошёл в июне. 42-летнего жителя Верхнедонского района на машине остановил инспектор ДПС за нарушение правил дорожного движения. Пока сотрудник ГИБДД составлял протокол, водитель, пытаясь сбежать, укусил полицейского за руку.



В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с использованием им своих должностных обязанностей». Как отметили в следственном управлении Ростовской области, при вынесении приговора суд учел раскаяние обвиняемого и то, что он полностью компенсировал причиненный ущерб.



- Суд также принял во внимание то, что мужчина обвинялся в совершении преступления средней тяжести, принес потерпевшему свои извинения, - добавили в донском СКР. - Ранее обвиняемый не был судим, к уголовной ответственности не привлекался, характеризуется положительно.



По решению суда мужчина заплатит штраф в размере 70 тысяч рублей.