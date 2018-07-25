В Ростовской области около 10 человек попали в больницу из-за укусов клещей



На Дону увеличилось количество случаев госпитализации людей после укуса клеща. Об этом на днях сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



Иксодовые клещи переносят заболевания крымской геморрагической лихорадки и иксодового клещевого боррелиоза. К 24 июля было загеристровано 24 случая заболевания этими недугами.



Как отметили в Управлении, 9 заражений крымской лихорадкой было в обнаружено в Зимовниковском, Ремонтненском и Сальском районах. Также их обнаружили в Дубовском, Целинском, Пролетарском (по два случая), Ростове, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Куйбышевском, Веселовском, Орловском, Белокалитвинском, Волгодонском, Аксайском районах. За прошедшие пол года в Ростове боррелиозом заболели четыре человека и по одному в Новочеркасске, Азовском и Аксайском районах. Заболевание боррелиоз поражает кожу, суставы и нервную систему человека.



-По области для снижения численности клещей продолжаются противоклещевые обработки эпидзначимых участков, в том числе пастбищ, зон отдыха населения, - сказали в Управлении.



В случае недомогания, повышенной температуры, а также боли в мышчах и суставах после укуса клеща необходимо срочно обратиться в больницу. Если этого не сделать, то через некоторое время может наступить инфекционно-токсический шок. Это может привести к летальному исходу.



Чтобы обезопасить себя, нужно тщательно осматривать свое тело после пребывания на природе. Особое внимание стоит уделить волосам головы, подмышечным впадинам и паховой зоне. При обнаружении укуса клеща необходимо сразу обратиться к врачу.