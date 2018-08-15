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В Ростовской области ограничат движение на трассе из-за капитального ремонта дороги

В Ростовской области ограничат движение на трассе из-за капитального ремонта дороги
С середины сентября в Ростовской области на 10 дней ограничат движение транспорта на региональной трассе. Об этом сообщает «Центр развития транспортной системы».

С 15 по 25 сентября проезд будет закрыт на автодороге Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск – Волгодонск – Константиновск – пос. Тацинский км 0+000 – км 7+660.

Объехать закрытый участок можно будет по участку трассы Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – Семикаракорск – Волгодонск на км 96+040 – км 210+000, через мостовой переход через Дон на трассе Морозовск – Цимлянск – Волгодонск, по дороге Морозовск – Цимлянск – Волгодонск на км 0+000 – км 82+400, по трассе Шахты – Цимлянск.

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