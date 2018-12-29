В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега



Фото: Veliky-novgorod.sm-news.ru



В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение. По данным «Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в регионе продолжит идти снег. Утром 5 января осадки достигнут опасного явления – очень сильный снег. В связи с этим спасатели рекомендуют жителям Дона воздержаться от поездок на личном транспорте.



На дорогах области сохраняется сложная ситуация. Водителей просят быть осторожными на дорогах, не превышать скорость и соблюдать дистанцию, а также не оставлять машины под деревьями и рекламными щитами.