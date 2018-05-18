В Ростовской области объявили штормовое предупреждение



Из-за сложных метеоусловий в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



По данным Росгидромета, до конца суток 21 мая по северу Ростовской области ожидаются очень сильные дожди и ливни. В связи с этим возможны обрывы линий электропередачи, повреждения крыш домов, нарушение работы ливневых и дренажно-коллекторных систем, а также подтопления.



Управление МЧС рекомендует не выходить без надобности на улицу, быть предельно внимательными и избегать нахождения рядом с линиями электропередачи и слабозакрепленными конструкциями.



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