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В Ростовской области объявили повышенный класс пожароопасности

В Ростовской области объявили повышенный класс пожароопасности
В Ростовской области объявили повышенный класс пожароопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

1 мая в северо-западных, центральных районах и Приазовье сохранится высокая пожароопасность (4-й класс). В период со 2 по 3 мая в большинстве районов Ростовской области, в том числе и в Ростове-на-Дону, ожидается высокая пожароопасность. Также в эти дни в северо-западных (Красносулинский), центральных (Семикаракорский, Багаевский, Веселовский, Мартыновсий) районах и Приазовье (Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, северная половина Азовского района) Ростовской области ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

Спасатели рекомендуют не разводить костры на природе, быть осторожными в обращении с огнём, не выжигать сухую траву и камыш, не бросать в лесу горящие спички и незатушенные окурки.

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