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В Ростовской области введут карантин из-за бешенства коровы

В Ростовской области введут карантин из-за бешенства коровы
В Чертковском районе Ростовской области объявили карантин из-за бешенства коровы. Жалоба в областную станцию по борьбе с болезнями животных поступила от местного фермера.

Владелец крестьянского хозяйства сообщил, что одна из его коров отказывается от еды и все время мычит. Кроме того, мужчина видел вблизи двора диких лис. Специалисты посоветовали фермеру изолировать животное.

– Спустя два дня корова погибла. Сотрудники взяли пробы и отправили их в лабораторию. Анализы показали, что животное было заражено бешенством, – отметили в областной станции.

В ближайшее время на участке Чертковского района планируется ввести карантин. Специалисты проведут вакцинацию всех животных, которые могут заразиться бешенством. В настоящее время привиты 50 голов крупного рогатого скота, 20 собак и 15 кошек.

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