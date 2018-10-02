В Ростовской области введут карантин из-за бешенства коровы



В Чертковском районе Ростовской области объявили карантин из-за бешенства коровы. Жалоба в областную станцию по борьбе с болезнями животных поступила от местного фермера.



Владелец крестьянского хозяйства сообщил, что одна из его коров отказывается от еды и все время мычит. Кроме того, мужчина видел вблизи двора диких лис. Специалисты посоветовали фермеру изолировать животное.



– Спустя два дня корова погибла. Сотрудники взяли пробы и отправили их в лабораторию. Анализы показали, что животное было заражено бешенством, – отметили в областной станции.



В ближайшее время на участке Чертковского района планируется ввести карантин. Специалисты проведут вакцинацию всех животных, которые могут заразиться бешенством. В настоящее время привиты 50 голов крупного рогатого скота, 20 собак и 15 кошек.