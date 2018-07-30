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В Ростовской области обрушилась новая водонапорная башня

В Ростовской области обрушилась новая водонапорная башня

В посёлке Горном Красносулинского района рухнула новая водонапорная башня. ЧП произошло 1 августа. Во время падения конструкция разорвала высоковольтный кабель, повредила асфальт и забор. Погиб гусь.

Как рассказал глава посёлка Павел Корчагин, в декабре 2017 года были установлены две водонапорные башни. Их построили для нужд пожарных служб. До сих пор они не использовались, так как к ним не подвели воду.

Когда воду запустили, одна башня не выдержала. От падения оборвался высоковольтный кабель, а во дворе одного из местных жителей повредился асфальт и забор. Люди не пострадали, но под падающей башней оказалась стая гусей. Одного из них придавило строением.
-Мы уже обратились к подрядчику, который устанавливал башни, чтобы он произвел гарантийный ремонт, - рассказал Павел Кочаргин. - Ответа пока не получили, поэтому начинаем собирать документы в арбитражный суд.

Причины крушения башни неизвестны. Глава надеется, что дело прояснится после заседания суда.

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