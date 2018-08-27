В Ростовской области обнаружили вирус африканской чумы свиней



На территории станицы Николаевской в Ростовской области специалисты обнаружили вирус африканской чумы. Смертельное заболевание поразило уже двух свиней.



Известно, что одно из животных было найдено на несанкционированной свалке. Зараженного хряка принесла также владелица личного подсобного хозяйства. Смерть животного наступила еще до постановки диагноза.



Сообщается, что личное подсобное хозяйство работало неофициально. На его территории не проводились ветеринарные проверки и исследования. Кроме того, были нарушены нормы содержания свиней.



В настоящее время собрана специальная комиссия по ликвидации опасных заболеваний. Ее участники разработают план действий по предотвращению распространения вируса.



Ветеринарные врачи предупреждают, что африканская чума смертельно опасна для животных. Пока не существует эффективных средств для профилактики заболевания. В связи с этим рекомендуется строго соблюдать все нормы содержания свиней, не покупать новых животных без ветеринарных документов.