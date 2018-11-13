В Ростовской области обнаружили чешую рыбы, сохранившуюся с 7-го тысячелетия до нашей эры
В Ростовской области обнаружили чешую рыбы, сохранившуюся с 7-го тысячелетия до нашей эры. Ценную находку сделали археологи 12 ноября при раскопках в Усть-Донецком районе.
- Обнаруженный фрагмент чешуи - из нижних слоев почвы Ракушечноярского поселения, - сообщил археолог Виктор Цыбрий. - Возможно, органические остатки рыбы уцелели из-за большого количества древесного угля в слое. Этот материал противодействует кислотам, которые разрушают органику.
Сейчас не известно, к какому виду рыб принадлежала обладательница чешуи. Это предстоит выяснить профильным специалистам.