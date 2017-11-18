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В Ростовской области обнаружен птичий грипп

В Ростовской области обнаружен птичий грипп
Фото: Снегири-гп.рф
В Ростовской области обнаружен птичий грипп. Заболевание специалисты выявили у трех павших кур, обнаруженных на свалке, в полутора километрах от села Ремонтное Ремонтненского района.

В связи с этим село Ремонтное признано эпизоотическим очагом. Сейчас ветврачи обходят подворья посёлка, чтобы установить хозяйство, в котором произошёл падеж, а также переписать пернатое поголовье.
- В ближайшее время на отдельной территории Ремонтненского района будут введены карантинные ограничения, - сообщили в пресс-центре Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных. - Уже сегодня вывоз птицы из неблагополучного пункта категорически запрещен.

На выездах из Ремонтного установлены дезбарьеры, выставлены два ветеринарно-полицейских поста.

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