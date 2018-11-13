В Ростовской области несколько электричек изменят расписание



В Донском регионе с 18 ноября четыре электрички изменят время отправления.



Так, поезд Ростов — Орловка-Кубанская будет отправляться в 08:03, а не в 07:37, как раньше.



Вечерняя электричка этого же маршрута будет отходить от станции не в 16:17, а в 16:06.



В обратную сторону поезд поедет в 20:46, а не 20:32.



Состав, следующий из Орловки-Кубанской в Тимашевскую, будет отправлять в 09:20 вместо 08:54. Следующий поезд изменит время отправления на 17:17 вместо 17:28.



Изменения будут действовать до 24 ноября.