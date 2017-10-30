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В Ростовской области непогода сохранится до 3 ноября

В Ростовской области непогода сохранится до 3 ноября
В Ростовской области непогода сохранится до 3 ноября. До конца недели будут дуть шквалистые ветра, а Дон поднимется выше безопасного уровня.

Непогода началась 30 октября. С этого дня спасатели, в частности, в Азовском районе, дежурили на местах подтоплений для возможной эвакуации жителей. В эти дни затопило поле между между хуторами Колузаево и Дугино. На нем находилась бытовка рабочих, строящих ЛЭП. Часть сотрудников на автомобиле «Урал» вывезли в первые минуты.

- В настоящее время погода стабилизировалась, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - До 3 ноября сохранится шквалистый ветер, а вода будет держаться на уровне неблагоприятных отметок.

ГУ МЧС России по Ростовской области сообщает, что погода стабилизировалась и режим ЧС введен не будет. Шквалистый ветер сохранится до 3 ноября. Уровень воды в реке Дон будет колебаться в пределах неблагоприятных отметок, но опасных значений не достигнет.

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