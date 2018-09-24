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В Ростовской области неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

В Ростовской области неизвестные взорвали банкомат Сбербанка
В поселке Кирова Ростовской области неизвестные грабители взорвали банкомат Сбербанка. Инцидент произошел около полуночи 27 сентября в здании Дома культуры.

По предварительным данным, злоумышленники запустили в терминал газ, а затем подорвали его. Взрывом разрушило не только банкомат, но и часть стены, в которую он был вмонтирован. Сторож Дома культуры вызвал полицию.

– Выехавшие сотрудники осмотрели место происшествия. Сейчас проводятся мероприятия по установлению личностей преступников, – отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В Сбербанке подтвердили факт произошедшего преступления.

– Неизвестные похитили лишь часть денежных средств. Кроме того, ущерб был нанесен зданию, в котором располагался банкомат, – отметили в организации.

Фото - с сайта города Новошахтинска GO61.ru.

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