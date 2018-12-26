В Ростовской области назвали самые популярные и самые редкие детские имена



В Ростовской области назвали самые популярные и самые редкие имена, которые давали малышам, рождённым в 2018 году.



Так, мальчиков чаще всего называли Артём. Второе место разделили Даниил и Александр. Третьим по популярности стал Михаил.



Среди девочек уже второй год подряд лидирующие позиции занимает София. Далее — Дарья, Анастасия и Виктория. Третьей по популярности стала Александра.



В уходящем году многие родители дали своим малышам редкие имена. Дончане называли своих сыночков Гор, Платон, Коля и Ваня. Да-да, мы ничего не перепутали. Не Николай и Иван, а именно Коля и Ваня.



Среди девочек самыми интересными именами стали Фиона, Поллинария, Ариадна и Сабрина.



В списке редких мужских имён часто встречаются древнеславянские, например, Белояр, Мстислав, Лука, Тихон и Пересвет.



Что интересно, девочкам, наоборот, чаще давали имена заграничные. В Ростовской области в этом году появились Эмма, Афина, Даниэла, Евангелина и Ясмина.



Гран-при уходящего года получает малыш по имени Красавчик. Такое очень необычное имя дала своему малышу чета из Аксайского района. Красавчик стал их вторым ребёнком. Почему пара решила назвать сына именно так, неизвестно. Сами папа и мама носят самые обыкновенные имена.