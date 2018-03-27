В Ростовской области назначили нового директора аппарата Общественной палаты



Пост директора аппарата Общественной палаты в Ростовской области занял Роман Овчаренко. Данное решение было принято на заседании Правительства Ростовской области 28 марта.



- Роман Овчаренко родился в городе Зверево. В 2000 году окончил Северо-Кавказскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление», стал доктором социологических наук, - сообщили в пресс-службе Правительства Ростовской области.



До назначения директором аппарата Общественной палаты Роман Овчаренко работал в Южно-Российском институте управления профессором кафедры социологии и кафедры государственного и муниципального управления.



В сообщении правительства отмечается, что новый директор Общественной палаты в своей практике занимал руководящую должность. Так, в 2014 году он работал заместителем директора департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области.