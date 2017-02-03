В Ростовской области найдена пропавшая 15-летняя школьница





В Ростовской области найдена пропавшая 15-летняя школьница из Батайска.

- По предварительной информации, подростка нашел мужчина. На трассе она остановила его автомобиль и попросила её подвезти, - рассказали Rostov.ru в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Гражданин узнал девушку по ориентировке, которую распространили полицейские и обратился в органы.



Напомним, что 15-летняя батайчанка ушла из дома в городе Батайске 1 февраля и не вернулась.