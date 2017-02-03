Авторизация

Регистрация
  • USD 59.31
  • EUR 63.82
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Ростовской области найдена пропавшая 15-летняя школьница

В Ростовской области найдена пропавшая 15-летняя школьница

В Ростовской области найдена пропавшая 15-летняя школьница из Батайска.
- По предварительной информации, подростка нашел мужчина. На трассе она остановила его автомобиль и попросила её подвезти, - рассказали Rostov.ru в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.- Гражданин узнал девушку по ориентировке, которую распространили полицейские и обратился в органы.

Напомним, что 15-летняя батайчанка ушла из дома в городе Батайске 1 февраля и не вернулась.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!