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В Ростовской области нашли захоронение младенцев в амфорах

В Ростовской области нашли захоронение младенцев в амфорах
В Ростовской области в античном городе Танаис нашли захоронение младенцев в амфорах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доцента кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета, кандидата исторических наук Сергея Ильяшенко.

По мнению ученых, люди, жившие в I-III веках нашей эры, довольно часто использовали амфоры в качестве гроба.

Так, Сергей Ильяшенко рассказал, что археологам удалось обнаружить 17 захоронений. При этом под погребениями находится древняя дорога. Там были погребены жители города Танаис - здесь же было смешанное греко-меотско-сарматское селение.

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