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В Ростовской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку

В Ростовской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку

В Ростовской области нашли пропавшую 14-летнюю жительницу Чертковского района.

Как сообщалось ранее, 28 марта около 5 часов утра подросток ушла из своего дома в хуторе Гусев. О том, где она находилась, ничего не было известно почти сутки.
- Девочку нашли в селе Михайлово-Александровка, - рассказал источник Rostov.ru. – Сейчас выясняется, где она была всё это время.

Расстояние между посёлком, в котором живёт школьница и населённым пунктом, где её нашли составляет примерно 40 километров.

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