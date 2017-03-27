В Ростовской области нашли пропавшую 14-летнюю девочку





В Ростовской области нашли пропавшую 14-летнюю жительницу Чертковского района.



Как сообщалось ранее, 28 марта около 5 часов утра подросток ушла из своего дома в хуторе Гусев. О том, где она находилась, ничего не было известно почти сутки.

- Девочку нашли в селе Михайлово-Александровка, - рассказал источник Rostov.ru. – Сейчас выясняется, где она была всё это время.



Расстояние между посёлком, в котором живёт школьница и населённым пунктом, где её нашли составляет примерно 40 километров.