В Ростовской области нашли мёртвой пропавшую около двух месяцев назад 20-летнюю девушку





В Ростовской области найдена мертвой 20-летняя батайчанка Марина Карпицкая, пропавшая в начале декабря.



Тело девушки обнаружили в Азовском районе 29 января, сообщает DonDay.ru. По предварительным данным, причиной смерти студентки могла стать передозировка наркотиками.



В донском главке подтвердили информации об обнаружении Марины Карпицкой. В настоящее время тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу.



Напомним, Марина Карпицкая ушла из своего дома, расположенного в микрорайоне Авиагародок в Батайске, 6 декабря. Как позже выяснилось, она встречалась с кем-то из знакомых. Последней с девушкой связывалась её бабушка, которая позвонила ей 7 декабря примерно в 3.30. После этого оба телефона Марины были недоступны.



Через две недели после пропажи батайчанки, следственным отделом было возбуждено уголовное дело. С учетом обстоятельств её исчезновения, следственные органы полагали, что она могла стать жертвой преступления.