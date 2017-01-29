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В Ростовской области нашли мёртвой пропавшую около двух месяцев назад 20-летнюю девушку

В Ростовской области нашли мёртвой пропавшую около двух месяцев назад 20-летнюю девушку

В Ростовской области найдена мертвой 20-летняя батайчанка Марина Карпицкая, пропавшая в начале декабря.

Тело девушки обнаружили в Азовском районе 29 января, сообщает DonDay.ru. По предварительным данным, причиной смерти студентки могла стать передозировка наркотиками.

В донском главке подтвердили информации об обнаружении Марины Карпицкой. В настоящее время тело девушки направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, Марина Карпицкая ушла из своего дома, расположенного в микрорайоне Авиагародок в Батайске, 6 декабря. Как позже выяснилось, она встречалась с кем-то из знакомых. Последней с девушкой связывалась её бабушка, которая позвонила ей 7 декабря примерно в 3.30. После этого оба телефона Марины были недоступны.

Через две недели после пропажи батайчанки, следственным отделом было возбуждено уголовное дело. С учетом обстоятельств её исчезновения, следственные органы полагали, что она могла стать жертвой преступления.

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