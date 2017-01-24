В Ростовской области нашли 16-летнюю девушку, пропавшую неделю назад





В Ростовской области нашли 16-летнюю гуковчанку, пропавшую 15 января.



В полицию обратилась женщина, которая сообщила, что её дочь ушла из дома и не вернулась. О том, где находится подросток не было ничего известно больше недели.

- Несовершеннолетняя была обнаружена сегодня, 24 января, у своей знакомой в городе Гуково, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Как установили полицейские, противоправных действий в отношении несовершеннолетней совершено не было. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.



Сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних провели профилактическую беседу с девушкой, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.