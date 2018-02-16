В Ростовской области нашли 11 снарядов времён войны
В городе Каменске-Шахтинском обнаружили 11 снарядов времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы нашли 19 февраля около 11 часов утра.
Взрывоопасные предметы находились на западной окраине города в 300 и в 200 метрах от реки Северский Донец.
- Обнаружены 10 снарядов калибра 80 мм и один калибра 152 мм, - рассказали в пресс-службе Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. – Подана заявка на вызов сапёров.
До прибытия специалистов место обнаружения оцеплено сотрудниками полиции.