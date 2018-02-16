Авторизация

Регистрация


  • USD 56.34
  • EUR 69.90
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области нашли 11 снарядов времён войны

В Ростовской области нашли 11 снарядов времён войны

В городе Каменске-Шахтинском обнаружили 11 снарядов времён Великой Отечественной войны. Боеприпасы нашли 19 февраля около 11 часов утра.

Взрывоопасные предметы находились на западной окраине города в 300 и в 200 метрах от реки Северский Донец.
- Обнаружены 10 снарядов калибра 80 мм и один калибра 152 мм, - рассказали в пресс-службе Департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области. – Подана заявка на вызов сапёров.

До прибытия специалистов место обнаружения оцеплено сотрудниками полиции.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.