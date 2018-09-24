В Ростовской области налоговые льготы сохранят на прежнем возрастном уровне

На втором заседании вновь избранного Законодательного собрания Ростовской области депутаты приняли ряд поправок в законы, касающиеся социальной поддержки населения.



Так, донские парламентарии поддержали проект федерального закона об изменениях в Налоговый кодекс РФ. Документ предлагает предоставлять льготы по имущественным налогам по достижении определенного возраста. Государственной поддержкой смогут воспользоваться женщины в возрасте 55 лет и мужчины в возрасте 60 лет. Таким образом любые изменения пенсионного законодательства не отразятся на порядке уплаты налога на земельное имущество и налога на имущество физлиц.





Депутаты также проголосовали за закон, приводящий областное законодательство в соответствие федеральному. К слову, изменения в статью 169 Жилищного кодекса РФ были приняты именно по инициативе донских депутатов. Речь идет об изменениях нормы, согласно которой неработающие пенсионеры смогут получить компенсацию платы за капитальный ремонт. Её размер составляет 50 процентов по достижении 70 лет и 100 процентов - для 80-летних граждан. Однако такие льготы не предоставлялись пенсионерам, проживающим с инвалидами. Новый закон позволит ликвидировать эту несправедливость. Со следующего года помощь будут предоставлять и этой категории граждан.

– Мы наконец завершили длинную эпопею предоставления льготы по оплате капитального ремонта для совместно проживающих инвалидов и других категорий льготников, которые ранее не были учтены в федеральном законодательстве, - прокомментировал председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко. - Мы этот вопрос за полтора года довели до логического завершения.



Спикер добавил, что парламентариям предстоит решить ещё задачи, возникшие в связи изменениями параметров пенсионной системы.

- Считаем, что это не последние поправки в федеральное законодательство – необходимо расширять перечень льготных категорий граждан в связи с достижением определенного возраста, - отметил Александр Валентинович. - Работа над этим будет продолжена.