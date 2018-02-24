В Ростовской области началось строительство автомагистрали в обход Аксая





В донском регионе началось строительство автомагистрали в обход Аксая. 27 февраля губернатор Ростовской области Василий Голубев, замминистра транспорта РФ Евгений Дитрих и председатель правления государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергей Кельбах заложили капсулу, символизирующую старт строительных работ.



Новая автомагистраль класса 1-А будет частью кольцевой дороги вокруг Ростова-на-Дону. По этой трассе водители смогут ехать со скоростью до 130 км/ч. Кроме того, автодорога в обход Аксая разгрузит подъезды к донской столице от транзитного транспорта.

- В пиковые периоды 2017 года нагрузка на трассу, проходящую в границах Аксая, составляла до 115 тысяч автомобилей в сутки, - отметил губернатор РО. - Благодаря новой автодороге, водители смогут быстрее и легче добираться до Крыма и Черноморского побережья Краснодарского края.



27 февраля в здании правительства Ростовской области состоялось совещание, посвященное реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В мероприятии принимали участие Василий Голубев, Евгений Дитрих, Сергей Кельбах, министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов и мэр донской столицы Виталий Кушнарев. Присутствующие на конференции подвели итоги реализации программы в 2017 году.

- В прошлом году в рамках проекта было отремонтировано более 250 километров трасс ростовской агломерации на 122 объектах области, - сообщил Евгений Дитрих. – Доля автодорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличилась с 45 до 56%. Также с 72 до 34 уменьшились места концентрации ДТП на трассах городской агломерации. В 2017 году было выделено 2,4 миллиарда рублей на реализацию проекта.







В 2018 году планируют отремонтировать около 190 километров автодорог в Ростовской области. Доля трасс, соответствующих нормативным требованиям, увеличится до 65%.

- На реализацию программы в 2018 году инвестировано более 1,5 миллиарда рублей, - сообщил Андрей Иванов. - В ростовской агломерации будут выполнены работы на 80 объектах – семи федеральных, 12 региональных и 61 местного значения.



Отметим, что масштабный проект «Безопасные и качественные дороги» планируют реализовать к 2025 году. Напомним, дорожная сеть ростовской агломерации включает улично-дорожную сеть 18 муниципальных образований, расположенных в пределах 100 километров от донской столицы, а также автодороги федерального и регионального значения. Протяженность трасс агломерации составляет более двух тысяч километров.