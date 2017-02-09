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В Ростовской области на выходных потеплеет

В Ростовской области на выходных потеплеет

В Ростовской области на выходных станет теплее. В субботу и воскресенье, 11 и 12 февраля, ночью в Ростове-на-Дону ожидается -10...-8 градусов, днем -4...-2.

На севере области температура будет ниже -14 градусов ночью и до -5 днем. В ряде районов прогнозируется небольшой снег.

В начале следующей недели в донской столице ожидается небольшой мороз до -3...-4 градусов. Но уже в среду, 15 февраля, столбик термометра поднимется до 0 градусов. К концу недели ожидается небольшой снег.

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