Авторизация

Регистрация
  • USD 58.91
  • EUR 61.98
  • Погода в г. +2
Новости

Общество

0

В Ростовской области на выходных будет тепло

В Ростовской области на выходных будет тепло

В Ростовской области на выходных, 4 и 5 марта, будет тепло. В субботу возможен небольшой дождь. Температура воздуха 4 марта ночью будет +3 градуса, днем + 10 градусов. 5 марта днем будет немного теплее, столбик термометра поднимется до +11 градусов.

Столбик термометра будет держаться на отметке +10 градусов почти всю следующую неделю. Однако ночами все еще будет прохладно: от 0 до +3 градусов. В южной столице будет переменная облачность, с 6 марта возможны небольшие осадки.

На севере области 4 и 5 марта столбик термометра днем поднимется до +9, ночью будет от 0 до +2 градусов. Осадков не ожидается.

На юге области на выходных ожидается небольшой дождь. Днем температура будет +10...+12 градусов, ночью 0...+4 градуса.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Присоединяйся! Будь с Rostov.ru всегда! Читай новости, где удобно!