В Ростовской области на выходных будет тепло





В Ростовской области на выходных, 4 и 5 марта, будет тепло. В субботу возможен небольшой дождь. Температура воздуха 4 марта ночью будет +3 градуса, днем + 10 градусов. 5 марта днем будет немного теплее, столбик термометра поднимется до +11 градусов.



Столбик термометра будет держаться на отметке +10 градусов почти всю следующую неделю. Однако ночами все еще будет прохладно: от 0 до +3 градусов. В южной столице будет переменная облачность, с 6 марта возможны небольшие осадки.



На севере области 4 и 5 марта столбик термометра днем поднимется до +9, ночью будет от 0 до +2 градусов. Осадков не ожидается.



На юге области на выходных ожидается небольшой дождь. Днем температура будет +10...+12 градусов, ночью 0...+4 градуса.